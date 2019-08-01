Список регионов, в которых могут запустить пилотные проекты по распространению страхования жилья от ЧС, обнародовал Всероссийский союз страховщиков. Как ожидается, закон вступит в силу 4 августа. Информация появилась от вице-президента организации Евгения Уфимцева.

ВСС назвал 14 пилотных регионов для получения страховок жилья от ЧС

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