Экономика

ВСС назвал 14 пилотных регионов для получения страховок жилья от ЧСАктуальные Новости 02 августа в 13:07

Список регионов, в которых могут запустить пилотные проекты по распространению страхования жилья от ЧС, обнародовал Всероссийский союз страховщиков. Как ожидается, закон вступит в силу 4 августа. Информация появилась от вице-президента организации Евгения Уфимцева.
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Определены пилотные регионы для запуска программы страхования жилья от ЧС

Ведомости02 августа в 12:37

Страховщики определили 14 пилотных регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС

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ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС

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Интерфакс02 августа в 07:12

Жилье предложили страховать от ЧС

Московский Комсомолец02 августа в 10:35

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Российская газета01 августа в 11:21
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