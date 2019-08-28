Ранее в среду РЖД и консорциум немецких компаний, в который входят Siemens, Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank, Vossloh Group, подписали меморандум о сотрудничестве в проектировании, финансировании и реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

ВСМ Москва-Петербург могут включить в магистральный план развития

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