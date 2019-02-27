ВШЭ: эксперты ухудшили прогноз по росту ВВП России в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 08:29

Большинство экономистов, которые приняли участие в составлении консенсус-прогноза, изменили свою оценку роста ВВП России на 2019 год в меньшую сторону по сравнению с предыдущем прогнозом.

ВШЭ: эксперты ухудшили прогноз по росту ВВП России в 2019 году

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