Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиянРБК вчера в 21:37
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
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с чего всё началось
Понятие эксклюзии включает понятие бедности, но не сводится к нему — речь, по существу, идет о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от «большого» общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры.Коммерсантъвчера в 18:29
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