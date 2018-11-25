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ВРП Югры за 2018 год вырос на 2,7%

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Экономика Экономика МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев

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Экономика Экономика ВЭБ запустил проектный офис институтов развития В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.

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