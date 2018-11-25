Экономика

ВРП Югры за 2018 год вырос на 2,7%
ГлобалМСК.ру
вчера в 21:14

Согласно подсчитанной правительством статистике, восемь лет назад объем валового регионального продукта достиг 1,9 трлн рублей, в 2017 – 3,3 трлн рублей, в 2018 – 3,4 трлн рублей. За указанный период ВРП впервые увеличился в 1,7 раза.
ГлобалМСК.рувчера в 21:14

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ВРП Югры за 2018 год вырос на 2,7%

ГлобалМСК.рувчера в 21:14

ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году

ТАССвчера в 03:44

Николай Евлахов: «ВРП в Югре – 3 триллиона 396 миллиардов рублей»

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ВРП Югры вырос более чем в 1,7 раза с 2010 года

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Экономика

Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года

Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:44
Экономика

CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»

Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Обновлено в 03:40
Экономика

МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев

Обновлено в 03:31
Энергетика

Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе вылетел в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться ему на задержки в поставках нефти.
Обновлено в 03:29
Экономика

ВЭБ запустил проектный офис институтов развития

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено в 02:34
Финансы

Крупнейшие банки запасаются рублями впрок

Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 02:23
Экономика

Экс-глава Nissan отрицает вину в умышленном сокрытии доходов

Карлос Гон, теперь уже бывший глава Nissan, отрицает вину в умышленном сокрытии доходов, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:39
Экономика

Электричество на Неве. Стоит ли инвестировать в энергетиков Петербурга

Выручка "Ленэнерго" увеличилась за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 9,6%, ее объем составил 54,6 млрд руб. Об этом сообщила электросетевая компания, которая снабжает электричеством клиентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Обновлено в 01:06
Экономика

Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми

Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию

Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам

В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд

23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы

Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 01:04
Финансы

Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой

Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети

Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено вчера в 10:51
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Российский политик. Губернатор Ханты-Мансийского АО - Югры с 1 марта 2010 года. Депутат Государственной Думы Российской Федерации.
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