Врио главы Республики Алтай назначен Олег ХорохординРоссийская газета 04:55

с чего всё началось

Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова. Ранее Бердников обратился к президенту с заявлением о добровольной досрочной отставке. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Хорохордин.

Политика Украина ввела новые санкции против России Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.

Наука Названа смертельная опасность горячего чая и кофе Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Происшествия Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Экономика Росстат причешет падающие доходы населения Заметим, что Росстат пытается снизить произвол в оценке теневых доходов населения именно в то время, когда численность занятых в теневом секторе стремительно увеличивается.

Армия и оружие Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305» ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).

Авто В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается В Сети появился производственный план Vesta на нынешний год, из него стала известна предварительная дата выпуска новой версии LADA Vesta FL.

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Спорт Волейболистки московского «Динамо» вылетели из Лиги чемпионов Турецкий "Вакыфбанк" обыграл московское "Динамо" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов - 3:0.

Политика Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Общество Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.