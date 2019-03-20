Политика

Врио главы Республики Алтай назначен Олег ХорохординРоссийская газета 04:55

Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова. Ранее Бердников обратился к президенту с заявлением о добровольной досрочной отставке. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Хорохордин.
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с чего всё началось
Председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин возглавил Республику Алтай, говорится в сообщении
 пресс-службы Кремля.
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