Политика
Врио главы Республики Алтай назначен Олег ХорохординРоссийская газета 04:55
Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова. Ранее Бердников обратился к президенту с заявлением о добровольной досрочной отставке. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Хорохордин.
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