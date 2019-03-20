Путин назначил Хорохордина врио главы республики АлтайИзвестия 04:36

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина. Об этом в среду, 20 марта, заявила пресс-служба Кремля.

Политика Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.

Политика Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Общество Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.

Футбол Канте рассматривает вариант с уходом из «Челси» Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может сменить клубную прописку, сообщает Le 10 Sport.

Музыка Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.

Происшествия Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек "В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Американский президент Дональд Трамп пригласил капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и его игроков, которые впервые в истории КХЛ в 2018 году выиграли Кубок Стэнли, на встречу в Белый дом.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд, блестяще откатав короткую программу на чемпионате мира в Японии, сообщает телеканал "360".

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Футбол Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.

Гаджеты Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Футбол Каррера провёл переговоры с «Зенитом» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».

Общество Глава комитета по печати Санкт-Петербурга уволен после проверки Поводом для отставки господина Серезлеева стали результаты проверки деятельности комитета, ранее проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.

Экономика Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.

Политика Порошенко ввел дополнительные санкции против России Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".

Авто Седан BMW Gran Coupe второй серии отпразднует дебют осенью По описанию самой компании, «двушка» Gran Coupe базируется на «новейшей переднеприводной архитектуре BMW и разделяет множество технологических разработок с новым BMW первой серии, который также будет представлен в течение 2019 года».

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Шоу-бизнес Ваенга отменила концерты из-за болезни Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

Происшествия Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.