Здоровье
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуациейКоммерсантъ вчера в 20:59
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вируса Эбола в Конго международной чрезвычайной ситуацией (ЧС). Экспертный комитет ВОЗ ранее в трех случаях отказывался дать рекомендацию для объявления ЧС, хотя для этого давно были все условия, передает AP.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Польше местный работодатель устроил драку с украинскими мигрантами
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено вчера в 14:50
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Команда выберет капитана»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда выберет капитана после того, как все игроки вернутся из отпуска.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Медведев назвал сроки перехода в России на электронные паспорта
Дмитрий Медведев отметил, что Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году, но во время заседания поступило предложение внедрить его до 2023 года.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу
В четверг на барже, закрепленной на середине реки Амур официально стартовало строительство трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает источник с места событий.
Обновлено в 00:46
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено в 00:28
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Авто
Самый странный автомобиль-2: замена мотоциклу!
В городе запаса хода Twizy вполне хватает. И всё же даже самый прожорливый мотоцикл нужно заправлять в два-три раза реже.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые проведут в четырехдневном формате
Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые стартует в четверг нулевым днем, сообщила гендиректор организующего мероприятие "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева.
Обновлено в 00:36
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Культура
HBO Max объявил о перезапуске сериала «Сплетница»
Неизвестно, появятся ли в сериале Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и другие участники оригинального каста и будут ли хоть как-то продолжены линии их персонажей, но есть и хорошая новость: создатели «Сплетницы» заявлены как исполнительные продюсеры нового проекта, а значит, история осталась в надежных руках.
Обновлено вчера в 14:57
Космос
Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)
Обновлено вчера в 04:05
Гаджеты
Уязвимость Bluetooth позволила хакерам следить за пользователями Windows, MacOS и iOS
Отмечается, в отличие от MacOS и iOS, Android не имеет такой проблемы, поскольку не рассылает рекламу по таким протоколам.В настоящий момент неизвестно, какое количество устройств подверглось взлому через уязвимость в Bluetooth.
Обновлено в 00:40
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17