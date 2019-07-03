Здоровье
ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштабаРоссийская газета 18:51
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:35, Вашингтон
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места С-400
Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.
Обновлено 15 июля в 22:12
Политика
Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.
Обновлено в 08:57
Культура
Украинскую актрису затравили за защиту России
Украинская актриса Любовь Титаренко подверглась жесточайшей критике после того, как выступила в поддержку россиян в ходе телемоста между Россией и Грузией, передает ФАН.
Обновлено в 22:40
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Политика
Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры
В команде украинского лидера есть уверенность в том, что Киев добьется переговоров.
Обновлено в 21:53
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено в 20:57
Гаджеты
Xiaomi представит новый смартфон за 7000 долларов
Китайская корпорация Xiaomi собирается представить специальную версию своего смартфона Redmi K20 Pro, которая будет стоить около 7000 долларов, сообщает ixbt.com.
Обновлено в 04:48
Интернет
Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве
Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.
Обновлено в 15:01
Политика
Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»
Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.
Обновлено в 13:31
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено в 12:45
Общество
Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено в 06:20
Политика
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией
У стран очень четко спланирован график встреч на высшем уровне, которые проходят ежегодно, подчеркнул глава МИД Венгрии.
Обновлено в 22:01
Кино
Вышел трейлер нового сезона PUBG
Обновлено в 09:06
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Политика
Соцопрос: В Раду проходят четыре партии
Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе
12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
Обновлено в 23:04
Экономика
Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию
Обновлено в 13:01
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено в 12:55
Политика
Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России
Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.
Обновлено в 23:14
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28