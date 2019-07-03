Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места С-400 Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.

Политика Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.

Культура Украинскую актрису затравили за защиту России Украинская актриса Любовь Титаренко подверглась жесточайшей критике после того, как выступила в поддержку россиян в ходе телемоста между Россией и Грузией, передает ФАН.

Политика В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Политика Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры В команде украинского лидера есть уверенность в том, что Киев добьется переговоров.

Гаджеты Xiaomi представит новый смартфон за 7000 долларов Китайская корпорация Xiaomi собирается представить специальную версию своего смартфона Redmi K20 Pro, которая будет стоить около 7000 долларов, сообщает ixbt.com.

Интернет Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.

Политика Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех» Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.

Происшествия В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.

Игры Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.

Общество Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.

Политика Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией У стран очень четко спланирован график встреч на высшем уровне, которые проходят ежегодно, подчеркнул глава МИД Венгрии.

Политика Соцопрос: В Раду проходят четыре партии Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Происшествия Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе 12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Политика Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.