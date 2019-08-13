Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организацийРИА Новости 02:50
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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с чего всё началось
Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:11
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Обновлено вчера в 10:27
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Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
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В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
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Ранее прогнозировалось, что максимальный уровень Амура у Хабаровска составит 600 см. Специалисты отмечали, что если река превысит эту отметку, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тыс. дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города.
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