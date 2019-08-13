Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организацийРИА Новости 02:50

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные профессии

Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:11

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ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

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