Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в РоссииREGNUM 04:14
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
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с чего всё началось
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда. Институт проанализировал данные Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях.РИА Новостивчера в 23:02
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На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
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В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
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ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ
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Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче
Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
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Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Авто
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РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций
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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
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Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
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Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
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