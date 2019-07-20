Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

с чего всё началось

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

Происшествия Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.

Общество В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.

Спорт Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.

Технологии Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.

Культура В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отверг новое предложение «Интера» по Лукаку "Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать нападающего Ромелу Лукаку в "Интер", который предлагал за бельгийца 53,9 миллиона фунтов, утверждает Sky Sports.

Политика На выборах в Верховную раду победит кукловод Коломойский Накануне внеочередных выборов в Верховную раду, которую Владимир Зеленский распустил прямо в своей инаугурационной речи, расклад таков: партия нового президента «Слуга народа» набирает по опросам разных социологических агентств от примерно 42 процентов до более 51 процента голосов.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Экономика Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.

Происшествия На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Экономика WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Происшествия Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400 Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.

Политика Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.

Общество Авиашоу смотрели 100 000 липчан Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.

Политика Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.