Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в РоссииREGNUM 04:14
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
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с чего всё началось
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).РИА Новостивчера в 23:02
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Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Обновлено в 03:08
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Спорт
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира
Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:52
Технологии
Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading
Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.
Обновлено в 03:30
Культура
В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отверг новое предложение «Интера» по Лукаку
"Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать нападающего Ромелу Лукаку в "Интер", который предлагал за бельгийца 53,9 миллиона фунтов, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 07:20
Политика
На выборах в Верховную раду победит кукловод Коломойский
Накануне внеочередных выборов в Верховную раду, которую Владимир Зеленский распустил прямо в своей инаугурационной речи, расклад таков: партия нового президента «Слуга народа» набирает по опросам разных социологических агентств от примерно 42 процентов до более 51 процента голосов.
Обновлено в 04:41
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Путин раскритиковал действия властей Иркутской области при паводке
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Общество
Авиашоу смотрели 100 000 липчан
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34