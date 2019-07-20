Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

с чего всё началось

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

Технологии ВВС опубликовала данные, украденные у подрядчика ФСБ Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.

Политика В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.

Авто Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage На китайском рынке новинка смогла опередить по количеству реализованных автомобилей прежнего лидера - Kia Sportage.

Армия и оружие Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Происшествия На Московском проспекте Петербурга прорвало трубу с горячей водой На месте работают службы Очередной прорыв трубы произошел в Московском районе Петербурга. На Алтайской улице очевидцы заметили лужи кипятка.

Футбол Экс-футболист киевского «Динамо» стал игроком «Вероны» Предыдущей командой Велозу была «Дженоа», за которую игрок провел в прошлом сезоне 22 матча, отметившись одной голевой передачей.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Футбол Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.

Экономика У половины россиян зарплаты оказались ниже 35 тысяч рублей 34 тысячи 335 рублей составляет медианная заработная плата россиян, работающих в средних и крупных предприятиях, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за апрель 2019 года.

Футбол Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Политика Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.

Экономика В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге Рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Происшествия Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400 Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».