Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

с чего всё началось

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

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