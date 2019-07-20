Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в РоссииREGNUM 04:14
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
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с чего всё началось
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).РИА Новостивчера в 23:02
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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
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Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
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Обновлено вчера в 01:39
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
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В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.
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Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
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