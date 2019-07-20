Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в РоссииREGNUM 04:14

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
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с чего всё началось

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).
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