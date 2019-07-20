Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в РоссииREGNUM 04:14
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости. По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
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с чего всё началось
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда. Институт проанализировал данные Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях.РИА Новостивчера в 23:02
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