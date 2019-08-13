Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

ВНИИ Минтруда определил самые востребованные в России профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Исследование показало, что в стране есть спрос на педагогов, соцработников, медсестер, кассиров и поваров. По-прежнему востребованными остаются юристы и бухгалтеры.

Политика Мадуро создал новое министерство Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о создании в стране нового ведомства — Министерства по туризму и внешней торговле.

Армия и оружие Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник» Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Общество Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Авто Старые Ferrari, Jaguar и Porsche получили электромоторы Морган называет себя «экс-нефтяником», который был предпочел электричество и получил многочисленные преимущества, указывая на то, что электромобили значительно лучше по сравнению с автомобилями, работающими на бензине или дизеле.

Происшествия В Якутии пять человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Экономика На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.

Политика Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.

Происшествия Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.

Политика Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.

Финансы Аргентинская биржа пережила историческое падение В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Политика Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Финансы Доллар назвали угрозой экономике США Отмечается, что укрепление курса доллара имеет тенденцию негативно сказываться на прибыли транснациональных компаний США, а также повышает затраты для иностранных корпораций, имеющих долговые обязательства на триллионы долларов.