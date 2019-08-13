Общество
ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессииГазета.Ru 02:40
ВНИИ Минтруда определил самые востребованные в России профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Исследование показало, что в стране есть спрос на педагогов, соцработников, медсестер, кассиров и поваров. По-прежнему востребованными остаются юристы и бухгалтеры.
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с чего всё началось
Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:11
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