Армия и оружие

ВМС Украины заявили о преследовании кораблями РФ
News.ru
13:13

Украинские суда начали движение на выход из Керченского пролива. При этом их преследуют корабли Вооружённых сил РФ, которые в ультимативной форме требуют остановиться якобы под угрозой применения оружия, сообщают ВМС Украины.
News.ru13:13

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Украинские корабли начали выход из Керченского пролива — источник

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ФСБ показала видео погони российских пограничников за кораблями ВМС Украины

ТК Звезда12:25
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Армия и оружие

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.
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ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

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ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
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Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

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Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Кубок завоевали слушатели Военного университета

Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Украинские военные отбили свои Рассадки

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в новом уровне агрессии

Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом

Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави

Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
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Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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