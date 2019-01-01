с чего всё началось

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Происшествия Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.

Происшествия Происшествия Скворцова рассказала о состоянии выжившего в Магнитогорске младенца Состояние маленького ребенка, которого накануне, 1 января, извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома, оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Политика Политика WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким» Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Наука Наука В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.

Кино Кино Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске выросло до 11 человек Напомним, что 31 декабря в 4 часа утра по московскому времени в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартиного дома.

Политика Политика NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента продолжает подготовку визита в Соединённые Штаты руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

Происшествия Происшествия Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске погибли три человека в маршрутке с газовыми баллонами В «Газели» находилось два газовых баллона. Как сообщается, детей среди погибших нет.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.

Происшествия Происшествия Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни «Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.

Общество Общество В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза

Происшествия Происшествия Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».

Транспорт Транспорт Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.

Авто Авто Стало известно, насколько подорожали автомобили Lada Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти- и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий.

Происшествия Происшествия В Донецке подорвали опору железнодорожного моста "В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка Спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного мальчика, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Космос Космос Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.

Происшествия Происшествия Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 13 Всего в ликвидации последствий взрыва в жилом 10-этажном доме Магнитогорска участвуют практически 900 человек и более 200 единиц техники.

Происшествия Происшествия Следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».

Общество Общество У россиян появились дополнительные дни отпуска С Нового года у россиян появятся дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников на диспансеризацию и оплачивать им этот день.