Армия и оружие

ВМС Украины продолжат использовать Керченский пролив
Известия
вчера в 23:21

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.
Известиявчера в 23:21
Степан Полторак
К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международных обязательств.
— Степан Полторак, украинский военачальникМосковский Комсомолец 03:21

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