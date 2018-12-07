Армия и оружие
ВМС Украины продолжат использовать Керченский пролив
ВМС Украины продолжат использовать Керченский проливИзвестиявчера в 23:21
25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.
Известиявчера в 23:21
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157 человек отреагировали
К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международных обязательств.
— Степан Полторак, украинский военачальникМосковский Комсомолец 03:21
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Министр обороны Украины заявил, что ВМС продолжат пользоваться Керченским проливом
Интерфаксвчера в 21:06
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