Армия и оружие
25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.
Известиявчера в 23:21
Оценить
22 человека отреагировали
Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей.
— Степан Полторак, украинский военачальникРИА Новости Крым 01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр обороны Украины заявил, что ВМС продолжат пользоваться Керченским проливом
Интерфаксвчера в 21:06
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
США уличили в заимствовании космических технологий СССР
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В НАТО признали беспомощность перед российскими комплексами РЭБ
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам
Телеканал "Звезда" опубликовал видео командирских вылетов на Су-34 в рамках начала нового учебного года.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Вода в сирийском Алеппо стала чище
Насосной станции, которая обеспечивает водой всю экономическую столицу Сирии.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Республика Корея закупит у США зенитные ракеты для ВМС на $300 млн
Южная Корея решила закупить новую партию американских зенитных ракет SM-2 класса для оснащения трех новых эсминцев с системами противовоздушной обороны Aegis.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике
Для США операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Рождественская елка установлена на линии фронта в Идлибе
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб в полукилометре от линии фронта появилась рождественская елка высотой 15 метров.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Эксперт предупредил о «ядерной пустыне» в Восточной Европе
Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что возможное размещение баз США в Восточной Европе на фоне планов Вашингтона по выходу из договора РСМД может превратить страны региона в «ядерную пустыню».
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу комплексом «Пакет»
В ходе испытаний в Японском море новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет», сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Российские миротворцы в 2019 году поучаствуют в учениях в Таджикистане
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье
В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Военно-патриотические парки появятся в регионах Поволжья в 2019 году
Военно-патриотические парки будут созданы в первом полугодии 2019 года в регионах дислокации 2-й общевойсковой армии в Поволжье, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир»
Обычные пенсионеры, которых больше 40 млн человек, переходят на карты "Мир" по истечении срока действия имеющихся карт Visa или Маsтеrсаrd, но обмен должен быть завершен до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:11