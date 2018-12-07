Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.

Армия и оружие Армия и оружие США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Армия и оружие Армия и оружие США уличили в заимствовании космических технологий СССР

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО признали беспомощность перед российскими комплексами РЭБ

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват

Армия и оружие Армия и оружие Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам Телеканал "Звезда" опубликовал видео командирских вылетов на Су-34 в рамках начала нового учебного года.

Армия и оружие Армия и оружие Вода в сирийском Алеппо стала чище Насосной станции, которая обеспечивает водой всю экономическую столицу Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Республика Корея закупит у США зенитные ракеты для ВМС на $300 млн Южная Корея решила закупить новую партию американских зенитных ракет SM-2 класса для оснащения трех новых эсминцев с системами противовоздушной обороны Aegis.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике Для США операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу.

Армия и оружие Армия и оружие Рождественская елка установлена на линии фронта в Идлибе На границе сирийских провинций Хама и Идлиб в полукилометре от линии фронта появилась рождественская елка высотой 15 метров.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт предупредил о «ядерной пустыне» в Восточной Европе Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что возможное размещение баз США в Восточной Европе на фоне планов Вашингтона по выходу из договора РСМД может превратить страны региона в «ядерную пустыню».

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Армия и оружие Армия и оружие Российские миротворцы в 2019 году поучаствуют в учениях в Таджикистане

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Армия и оружие Армия и оружие Военно-патриотические парки появятся в регионах Поволжья в 2019 году Военно-патриотические парки будут созданы в первом полугодии 2019 года в регионах дислокации 2-й общевойсковой армии в Поволжье, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.