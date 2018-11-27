Армия и оружие
ВМС Украины приказали вторгшимся в РФ судам стрелять в ответ
ВМС Украины приказали вторгшимся в РФ судам стрелять в ответИзвестия05:30
Экипажу украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ, дали команду не останавливаться при перекрытии прохода и открывать ответный огонь. Об этом родственники одного из моряков сообщили украинскому изданию «Информатор».
Известия05:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Армия и оружие
ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Первый лёгкий транспортный самолет Ил-112В передан на испытания
Опытный образец российского легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В передан специалистам летно-испытательной станции в рамках подготовки к первому полету, сообщает 27 ноября пресс-служба «Авиакомплекса им. Ильюшина».
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки
В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
«Парный» полет самолета и вертолета оказался учениями ЗВО
Днем 27 ноября лётчики авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) провели уникальную операцию по перевозке на внешней подвеске вертолёта Ми-26 истребителя Су-27.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Военная делегация Индии посетила Нахимовское училище и «Аврору»
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ
Как прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, новый двигатель и его "цифровая начинка" повысят тактико-технические качества "Ночного охотника" и сделают его одним из лучших в мире в своем классе.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Япония планирует закупить у США 100 истребителей F-35A
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
При взрыве в Афганистане погибли трое американских военных
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины
В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Президент Турции назвал срок победы над ИГ в Сирии
Группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии может быть разгромлена за несколько месяцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о новых БТР-82А для морской пехоты
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев рассказал о том, что для комплектации морской пехоты вводятся новые бронетранспортеры БТР-82А.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Опубликованы фото беспилотника, зашитого в снаряд РСЗО «Смерч»
Телеканал «Звезда» публикует фото реактивного разведывательного снаряда для РСЗО «Смерч», созданного для оперативной доразведки целей.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
ОКБ «Камова» создаст «летающую лабораторию» на базе Ка-52
По словам директора ЦАГИ, в ОКБ Камова в ближайшее время начнется работа по созданию летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ка-52.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году
На полигоне Балтийского флота РФ в Калининградской области в 2019 году в рамках Армейских международных игр состоится конкурс «Морской десант».
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США
Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.
Обновлено в 10:57