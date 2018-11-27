Экипажу украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ, дали команду не останавливаться при перекрытии прохода и открывать ответный огонь. Об этом родственники одного из моряков сообщили украинскому изданию «Информатор».

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