Армия и оружие
ВМС Украины приказали вторгшимся в РФ судам стрелять в ответ
ВМС Украины приказали вторгшимся в РФ судам стрелять в ответИзвестия05:30
Экипажу украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ, дали команду не останавливаться при перекрытии прохода и открывать ответный огонь. Об этом родственники одного из моряков сообщили украинскому изданию «Информатор».
Известия05:30
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Эрдоган пообещал в течение нескольких месяцев покончить с ИГ в Сирии
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Армия и оружие
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По словам директора ЦАГИ, в ОКБ Камова в ближайшее время начнется работа по созданию летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ка-52.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
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Армия и оружие
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