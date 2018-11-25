Армия и оружие

ВМС Украины обвинили Россию в провокации
Газета.Ru
03:23

Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА "Новости".
Газета.Ru03:23
с чего всё началось
— Пограничные корабли РФ [...] осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины, — говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке
".
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