Армия и оружие
ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливе
ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливеREGNUM15:17
Спецназ Российской Федерации якобы захватил в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, устроивших провокацию. Об этом сообщает командование ВМС ВС Украины на странице в соцсети Facebook.
REGNUM15:17
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Кубок завоевали слушатели Военного университета
Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в новом уровне агрессии
Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом
Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном
Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави
Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию
Состав вооруженных сил Германии увеличат на 5 тыс. военнослужащих, таковы намерения министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери
Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере
Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26