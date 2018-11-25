Армия и оружие

ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливе
REGNUM
15:17

Спецназ Российской Федерации якобы захватил в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, устроивших провокацию. Об этом сообщает командование ВМС ВС Украины на странице в соцсети Facebook.
REGNUM15:17

Подробнее о событии

ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливе

REGNUM15:17

В ВМС Украины заявили о шести раненых в результате инцидента в Азовском море

Газета.Ru16:06

В ответ на обвинения в захвате ФСБ заявило о возвращении катеров Украины в Бердянск

Росбалт15:00

Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Комсомольская правда16:30

Командование ВСУ: в результате захвата трех кораблей 6 моряков ранено

Московский Комсомолец16:14

ВМС Украины подтвердили ранение моряков

News.ru16:11

ВМС Украины сообщили о шести раненых при обстреле российскими пограничниками

Дождь16:28

Спецназ взял штурмом украинские корабли в Керченском заливе

Вести.UZ14:47
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Армия и оружие

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Обновлено в 17:39
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Кубок завоевали слушатели Военного университета

Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Украинские военные отбили свои Рассадки

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в новом уровне агрессии

Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом

Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави

Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Состав вооруженных сил Германии увеличат на 5 тыс. военнослужащих, таковы намерения министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
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