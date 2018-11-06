Как сообщал ранее News.ru, шесть моряков Военно-морских сил Украины получили ранения во время так называемого захвата украинских судов российскими военными силами. До этого сообщалось, что катера пограничной службы ФСБ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Черном море корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Кубок завоевали слушатели Военного университета Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.

Армия и оружие Армия и оружие В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию Состав вооруженных сил Германии увеличат на 5 тыс. военнослужащих, таковы намерения министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.