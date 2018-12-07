К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международных обязательств.

Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны намерены продолжать ходить по Керченскому проливу в случае необходимости. Данное заявление он сделал в эфире передачи "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

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