Армия и оружие

ВМС Украины намерены продолжить пользоваться Керченским проливом
Газета.Ru
вчера в 22:28

Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны намерены продолжать ходить по Керченскому проливу в случае необходимости. Данное заявление он сделал в эфире передачи "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".
Газета.Ruвчера в 22:28
Степан Полторак
К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международных обязательств.
— Степан Полторак, украинский военачальникМосковский Комсомолец 03:21

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