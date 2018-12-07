Армия и оружие
Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны намерены продолжать ходить по Керченскому проливу в случае необходимости. Данное заявление он сделал в эфире передачи "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".
Газета.Ruвчера в 22:28
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К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международных обязательств.
— Степан Полторак, украинский военачальникМосковский Комсомолец 03:21
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Министр обороны Украины заявил, что ВМС продолжат пользоваться Керченским проливом
Интерфаксвчера в 21:06
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