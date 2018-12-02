ВМС США пока не разглашают причину смерти вице-адмирала. Тело Скотта Стирни было обнаружено без признаков жизни в его резиденции в субботу в Бахрейне. Нет никаких признаков предумышленного убийства, говорится в заявлении начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Командующий Пятым флотом США был найден мертвым в своей резиденции

Армия и оружие Армия и оружие В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Армия и оружие Армия и оружие В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Лавров назвал действия США на восточном берегу Евфрата неприемлемыми О нарушении территориальной целостности Сирии благодаря действиям США на восточном берегу Евфрата заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 декабря в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД России отметил, что действия США являются нарушением «объявленной всеми и подтвержденной в резолюции СБ ООН приверженности территориальной целостности Сирии».

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