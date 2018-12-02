с чего всё началось

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Армия и оружие Армия и оружие В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные передали гуманитарную помощь раненым в госпитале Алеппо Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь — 25 инвалидных колясок, а также теплые вещи — раненым в ходе войны солдатам сирийской армии в Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Сергей Попов.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались сборы резервистов в регионах В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие Уссурийское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26 Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие ВСУшник открыл стрельбу в центре Одессы Стрелявший оказался офицером ВСУ, сообщает пресс-служба полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

Армия и оружие Армия и оружие Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Москве прошел финал армейского КВН на Кубок министра обороны