Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
РИА Новости
вчера в 23:45

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 23:45
с чего всё началось
«Команда, моя печальная обязанность сегодня состоит в том, чтобы сообщить - вице-адмирал Скотт Стирни, наш командир Пятого флота, был сегодня найден покойным в Бахрейне», - говорится в заявлении
 руководителя военно-морскими операциями ВМС США Джона Ричардсона.
ТК Звездавчера в 17:47

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