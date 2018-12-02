Армия и оружие
В Бахрейне было обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни. В заявлении ведомства не указано, что стало причиной смерти, но подозрений, что его смерть была насильственной, нет.
Коммерсантъ18:33
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Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 15:32
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Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался
Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
На Украине начались учебные сборы резервистов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО
Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности
Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе
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Армия и оружие
В Москве прошел финал армейского КВН на Кубок министра обороны
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени
Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков
На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»
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Армия и оружие
Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Новая база Каспийской флотилии в Махачкале примет корабли
Как отметил Астафьев, для базирования Каспийской флотилии объекты инфраструктуры готовы к работе, в первой декаде декабря корабли зайдут в гавань Махачкалы.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Песков: задержанные украинские моряки хулиганили в российских водах
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что моряки были задержаны за нарушение границы, а не взяты в плен.
Обновлено в 14:43