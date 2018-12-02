Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
Коммерсантъ
18:33

В Бахрейне было обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни. В заявлении ведомства не указано, что стало причиной смерти, но подозрений, что его смерть была насильственной, нет.
Коммерсантъ18:33

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ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

Коммерсантъ18:33

Командующего Пятым флотом США нашли мёртвым в Бахрейне

RT на русском17:58

ВМС США сообщили о смерти командующего Пятым флотом в Бахрейне

ТАСС17:38

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым

Газета.Ru17:29

В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США

Lenta.ru17:21

Командующего 5-ым флотом США нашли мертвым в Бахрейне

РБК16:46

В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США

РИА Новости16:34
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:08, Ашберн
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