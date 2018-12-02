В Бахрейне было обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни. В заявлении ведомства не указано, что стало причиной смерти, но подозрений, что его смерть была насильственной, нет.

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались учебные сборы резервистов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26 Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.

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Армия и оружие Армия и оружие В Москве прошел финал армейского КВН на Кубок министра обороны

Армия и оружие Армия и оружие Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

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Армия и оружие Армия и оружие Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

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Армия и оружие Армия и оружие Новая база Каспийской флотилии в Махачкале примет корабли Как отметил Астафьев, для базирования Каспийской флотилии объекты инфраструктуры готовы к работе, в первой декаде декабря корабли зайдут в гавань Махачкалы.

Армия и оружие Армия и оружие Песков: задержанные украинские моряки хулиганили в российских водах Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что моряки были задержаны за нарушение границы, а не взяты в плен.