Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым
Газета.Ru
17:29

Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным агентства, тело Стирни было найдено в его резиденции.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
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