Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблёмRT на русском 06:46
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Российская сторона заявила протест.
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Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Космос
Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев
В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
Обновлено вчера в 02:43
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится
На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Создатель Telegram Павел Дуров решил на целый месяц отказаться от еды, чтобы "прояснить" сознание и повысить продуктивность.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Панкратова-Черного выписали из больницы
Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы, куда его ранее доставили со съемок из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Общество
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам
На завтрак к пандам пригласил посетителей Московский зоопарк. Две большие панды Диндин и Жуи – два новосела зоосада в российской столице.
Обновлено в 02:09
Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Политика
Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Калужской области погибли трое рабочих
Обновлено в 03:53
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Обновлено в 09:22
Политика
Си Цзиньпин процитировал Достоевского
Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
Авто
Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»
Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».
Обновлено в 09:23
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита
Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
Обновлено в 09:05
Экономика
Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами
"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика
Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов»
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено в 09:30
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29