Армия и оружие
ВМС США обвинили российский корабль в морском инцидентеBFM.ru 07:11
Ранее российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов».
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Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика
ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке
Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
Обновлено в 07:54
Политика
Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Из-за неисправности из Екатеринбурга не вылетел SSJ-100
Пассажирский самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой, с транзитной посадкой в Салехарде, не смог вовремя вылететь из-за неисправностей в системе.
Обновлено в 03:04
Политика
Калви не приедет на форум в Петербурге
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Общество
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Здоровье
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин подписал закон о «22 кнопке» для муниципальных телеканалов
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Калужской области трое рабочих утонули в навозе
Отмечается, что работы проводились в ангаре, сотрудники занимались откачкой навоза из предназначенных для переработки емкостей.
Обновлено в 05:36
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Наука
Президент РАН: нужно переориентироваться со статей на прикладные разработки
Сергеев отметил, что сейчас для ученых важнее количество статей, чем создание прикладных разработок.
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство
Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Экономика
Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы
Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 06:44