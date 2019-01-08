Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
ВМС США испытали гиперзвуковые снарядыИзвестиявчера в 22:50
Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. Об этом во вторник, 8 января, сообщило издание USNI News со ссылкой на источники. Эсминец выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия.
Известиявчера в 22:50
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с чего всё началось
В прошлом году американский миноносец USS Dewey в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из палубного орудия, сообщает USNI News со ссылкой на официальные лица, знакомые с проведении тестов.Газета.Ru01:40
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