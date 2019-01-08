с чего всё началось

Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. Об этом во вторник, 8 января, сообщило издание USNI News со ссылкой на источники. Эсминец выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

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