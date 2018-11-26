Экономика

ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства
Коммерсантъ
18:17

Сам бизнесмен связывает ситуацию вокруг банкротства с тем, что некие структуры пытаются «захватить контроль над активом с целью его перепродажи» — по адресу завода создано ООО «ГК "Красный Октябрь"» (ГК КО), которое, по его словам, уже пытается установить контакты с контрагентами.
Коммерсантъ18:17

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Производитель спецсталей «Красный Октябрь» сменил контрольного акционера

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ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства

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Владелец волгоградского «Красного Октября» захотел обобрать комбинат до нитки

НовостиВолгограда.ру02:13
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Экономика

Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»

Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 23:13
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Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 23:00
Экономика

Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей

Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию ОАО РЖД и представленное 15 ноября.
Обновлено в 23:23
Энергетика

Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
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Экономика

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона

Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона.
Обновлено в 11:25
Экономика

Империя «Эркафарм»: как дистрибьютор стал одним из лидеров розницы

В этом году "Эркафарм" запускает производство лекарств под собственными торговыми марками — как рассказали журналу РБК в компании, к 2020 году доля этого бизнеса должна составить не менее 5% от оборота.
Обновлено в 22:31
Экономика

В Забайкалье начали закрываться АЗС

В условиях заморозки оптовых и розничных цен независимые АЗС начали разоряться.
Обновлено в 23:10
Финансы

Крупнейшие банки запасаются рублями впрок

Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 21:11
Финансы

На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.
Обновлено в 22:32
Экономика

Производители медизделий могут рассчитывать на льготный НДС

После перехода на новый классификатор медизделий ОКПД-2 с 1 января 2017 г. часть товаров, которые ранее облагались НДС по льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются стандартной – 18%, жаловались они.
Обновлено в 15:53
Энергетика

Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено в 16:30
Экономика

Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года

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«Хевел» планирует экспортировать в ближайшие 3-5 лет не менее 1 ГВт

Господин Шахрай уточнил, что «Хевел» рассматривает в качестве экспортных направлений Ближний Восток, СНГ, Латинскую Америку, Африку и европейский рынок.
Обновлено в 23:08
Экономика

Как и почему ВМК КО был признан банкротом

ВМК КО был признан банкротом 8 ноября Волгоградским арбитражным судом по требованию ФНС, заявившей, что у завода есть непогашенные налоги на сумму свыше 130 млн руб. (не были включены в реестр), также у налоговой есть претензии к исключению из реестра суммы требований в размере 8,4 млн руб.
Обновлено в 18:17
Экономика

ФАС разработала закон о госрегулировании тарифов на 5 лет

Сами тарифы ФАС предлагает принимать на пять лет, и дать право местным властям и предприятиям оспаривать тариф, и ввести госконтроль за ними.
Обновлено в 18:15
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Дмитрий Петрович Герасименко
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Российский бизнесмен, спортивный функционер и профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Президент баскетбольного клуба «Канту». Владелец Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь»
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Златоустовский металлургический завод
Металлургический завод в городе Златоуст Челябинской области.
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