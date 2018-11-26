Экономика
ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства
ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротстваКоммерсантъ18:17
Сам бизнесмен связывает ситуацию вокруг банкротства с тем, что некие структуры пытаются «захватить контроль над активом с целью его перепродажи» — по адресу завода создано ООО «ГК "Красный Октябрь"» (ГК КО), которое, по его словам, уже пытается установить контакты с контрагентами.
Коммерсантъ18:17
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НовостиВолгограда.ру02:13
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Финансы
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Экономика
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