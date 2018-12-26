Значительно увеличился масштаб выполняемых российским флотом задач. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов.

с чего всё началось

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