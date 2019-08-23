Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодокГазета.Ru вчера в 20:50
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По его словам, четыре из шести подлодок являются атомными.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.ТАССвчера в 20:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Новый Nissan R36 GT-R будет электрифицирован
Хироши Тамура, главный специалист по продуктам GT-R, на недавнем запуске в Австралии юбилейных версий моделей Nissan GT-R и 370Z сообщил в интервью Car Sales, что автопроизводитель все еще взвешивает свои возможности.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Донецкая снайперша рассказала, как украинцы приезжали в ДНР за рабами
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал последние кадровые потери команды и слова главного тренера Виктора Гончаренко после домашнего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0): «Нас бьют, и нам же дают карточки».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Культура
Киселев уходит с телеканала Порошенко
Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Космос
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Европейские и американские ученые предлагают направить космические аппараты к самым отдаленным планетам Солнечной системы — Урану и Нептуну.
Обновлено в 01:00
Политика
Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России
После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве на выходных
Сухая теплая погода ожидается в Москве с пятницы по понедельник 23-26 августа.
Обновлено в 00:21
Интернет
Google высказал идею о «добропорядочном» трекинге
Идея Google — в трекинге интернет-активности "с человеческим лицом".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии
Программная платформа управления распределенной энергетикой появится в России в 2020 году
Выпуск первой версии российской программной платформы управления распределенной энергетикой состоится в 2020 году.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Энергетика
Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются
Как отмечает агентство «Интерфакс», участники рынка находятся в ожидании решений мировых центробанков по наращиванию стимулов, что могло бы помочь оживлению глобального экономического роста.
Обновлено вчера в 01:46