Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По его словам, четыре из шести подлодок являются атомными.

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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