Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодокИзвестия вчера в 21:21
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ВПК России.
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с чего всё началось
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.ТАССвчера в 20:51
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