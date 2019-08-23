Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодокИзвестия вчера в 21:21

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ВПК России.
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Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
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