Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодокГазета.Ru 20:50
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По его словам, четыре из шести подлодок являются атомными.
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Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
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Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
Обновлено в 21:25
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
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Обновлено в 12:16
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
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Здоровье
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Обновлено в 22:55
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Авто
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Обновлено в 05:41
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
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Обновлено в 23:13
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%.
Обновлено в 17:58
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 23:15
Армия и оружие
Москва и Пекин созвали заседание Совбеза ООН из-за новой ракеты США
Обновлено 20 августа в 21:11
Здоровье
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Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
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Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено в 20:15
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».
Обновлено в 14:43
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Политика
В ФРГ заявили, что помнят об ответственности за Вторую мировую войну
Германия по-прежнему несёт историческую ответственность за Вторую мировую войну.
Обновлено в 21:31
Общество
В Госдуме предложили ввести в России «первосентябрьский капитал»
Инициатива о внедрении «первосентябрьского капитала» принадлежит первому зампредседателя комитета Госдумы по образованию Борису Чернышову, передаёт RT.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
В Польше четыре человека погибли и десятки пострадали от ударов молний
В польских Татрах четверо туристов стали жертвами ударов молний, еще 89 человек получили ранения.
Обновлено в 18:51