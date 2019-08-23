Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По его словам, четыре из шести подлодок являются атомными.

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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