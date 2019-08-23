Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодокГазета.Ru 20:50

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По его словам, четыре из шести подлодок являются атомными.
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Российский флот впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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