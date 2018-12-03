Еще два или три корабля больших десантных корабля, аналогичных БДК «Иван Грен» (проекта 11 711) будут построены предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в интересах ВМФ России.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией Киев перебрасывает военные подразделения к границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция нанесла удары по позициям сирийской армии

Армия и оружие Армия и оружие Корабли НАТО нарастили сроки присутствия в Черном море — Столтенберг Североатлантический альянс в 2018 году нарастил до 120 дней сроки пребывания кораблей военного блока в акватории Черного моря.

Армия и оружие Армия и оружие Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35 Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Армия и оружие Армия и оружие Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие В результате авиаудара США убит командир афганских талибов В результате авиаудара США на юге Афганистана был убит полевой командир афганских талибов Абдул Манан, сообщает The New York Times.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.

Армия и оружие Армия и оружие Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.

Армия и оружие Армия и оружие В Волгограде двести контрактников пройдут «курсы выживания»

Армия и оружие Армия и оружие Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.

Армия и оружие Армия и оружие Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны подало к ОАК иск на 5,4 млрд рублей В июле Минобороны подало два крупных иска к входящему в ОАК ПАО "Туполев" на общую сумму более 1,6 млрд руб.