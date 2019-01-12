Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в будущем поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Об этом в субботу, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»

Армия и оружие Армия и оружие США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны.

Армия и оружие Армия и оружие Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Армия и оружие Армия и оружие Украинский полковник признал недееспособность ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме прокомментировали решение США отправить корабли в Арктику Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: в Анкаре подтвердили тесное сотрудничество с Россией по Идлибу Турция и Россия тесно сотрудничают по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ рассказали о восстановлении мебельной фабрики в Алеппо В Сирии вновь заработала мебельная фабрика в Алеппо, освобожденном от боевиков.

Армия и оружие Армия и оружие Дагестанец назначен заместителем командующего Южного военного округа

Армия и оружие Армия и оружие В Екатеринбурге передали родственникам боевые награды фронтовиков Военный комиссариат Центрального военного округа вручил удостоверения к государственным наградам потомкам трех участников Великой Отечественной войны, которые были присвоены за боевые подвиги на фронте, но по разным причинам не были вручены.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения "Ансар Аллах" на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.

Армия и оружие Армия и оружие В Индии заявили, что в армии страны заканчивается эра советских СВД В индийских СМИ особо подчёркивается, что приобретение новых снайперских винтовок у западных компаний символизирует «окончание эры советского и российского снайперского оружия» в армии Индии.

Армия и оружие Армия и оружие В Египте указали на превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams Мохаммед Аль-Кинани, военный специалист из Египта, высоко оценил базовые параметры экспортного танка Т-90МС, производимого в РФ, указав на его превосходство над американским M1A1.

Армия и оружие Армия и оружие Огонь и маскировка: в Крыму тренируются артиллеристы ЧФ