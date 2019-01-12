Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в будущем поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Об этом в субботу, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»

Происшествия Происшествия В центре Парижа произошёл взрыв

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р» Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.

Происшествия Происшествия Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар» «К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким: экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки», — сказали в пресс-службе российской команды.

Происшествия Происшествия На МКАД грузовик протаранил около десяти машин ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших нет.

Здоровье Здоровье Названы семь основных симптомов рака Ученые из лондонского онкоцентра Макмиллан назвали основные симптомы злокачественных процессов в организме, при которых необходимо срочно обращаться к врачу.

Политика Политика Прощание с Анатолием Лукьяновым планируют провести в траурном зале ЦКБ

Космос Космос SpaceX готовит масштабные сокращения SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.

Происшествия Происшествия Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания Особенности конструкции частично обрушившегося многоэтажного жилого дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

Происшествия Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в ДТП Двое детей и один взрослый погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомашин с последующим пожаром на федеральной автодороге в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Происшествия Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.

Политика Политика Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT «Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Политика Политика Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Происшествия Происшествия Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.

Политика Политика Рекорд приостановки работы правительства побит в США Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года.

Космос Космос Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Спорт Спорт Логинов хочет лично поговорить с Фуркадом, высмеявшим его победу Российский биатлонист Александр Логинов, занявший первое место в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, ответил на выпад соперника Мартена Фуркада, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Гаджеты Компания Apple может заняться производством одежды

Политика Политика В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+ Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.

Политика Политика Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети

Футбол Футбол Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»

Хоккей Хоккей Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ

Происшествия Происшествия Нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Культура Культура Российский сериал про андроидов продали Netflix за рекордную сумму Американская компания получила право эксклюзивного показа сериала под брендом Netflix Original на всех территориях, кроме России и Китая.