Армия и оружие
ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»
ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»Известия02:26
Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в будущем поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Об этом в субботу, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия02:26
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с чего всё началось
Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС02:18
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