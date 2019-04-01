Интернет
Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступРоссийская газета 11:39
Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе. Отыскать их можно было через раздел поиска по документам. Для того чтобы прослушать чужое аудиосообщение, достаточно было в строке поиска ввести запрос audiocomment.3g.
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«Вконтакте» изъяла из публичного доступа 2 тыс. обнародованных аудиосообщений пользователей
Rambler News Service13:58
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Маловероятно, что Роналду сыграет с „Аяксом“»
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что нападающий команды Криштиану Роналду не успеет восстановиться к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Аяксом", информирует пресс-служба туринцев.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
ВВС Тайваня перехватили китайские истребители
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться
Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.
Обновлено в 01:40
Наука
Пожилая шотландка не чувствует боль из-за редкой мутации
Обновлено 30 марта в 04:03
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Хоккей
СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Общество
Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 09:26
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика
Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.
Обновлено в 16:09
Финансы
Фондовый рынок США начал второй квартал с роста
Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:23
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено в 18:30
Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 03:53