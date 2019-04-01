Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступаРоссийская газета 14:13

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети. В официальном сообщении пресс-службы говорится, что в общей сложности было удалено около двух тысяч файлов.
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«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения пользователей из общего доступа

РИА Новости14:32

«Вконтакте» изъяла из публичного доступа 2 тыс. обнародованных аудиосообщений пользователей

Rambler News Service13:58

Голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

ТК Звезда10:35

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Lenta.ru11:20

«ВКонтакте» прокомментировала информацию об утечке голосовых сообщений части пользователей

ТАСС10:47

Часть аудиосообщений пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ

РБК11:43

Пользователи ВКонтакте обнаружили, что при поиске по документам можно получить доступ к архивам аудиосообщений

Эхо Москвы10:32
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Происшествия

СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете в Москве

Следственный комитет России проведёт дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в московском супермаркете в феврале 2018 года.
Обновлено в 15:28
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
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Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых

Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика

Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине

На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
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Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика

Обнаженные активисты попытались прервать сессию британского парламента

Активисты из экологической организации Extinction Rebellion в понедельник, 1 апреля, разделись в ходе сессии британского парламента в знак протеста против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы

В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Футбол

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.
Обновлено в 14:54
Хоккей

Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ

Обновлено в 12:16
Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Общество

Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки

Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.
Обновлено в 10:55
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
Обновлено в 08:44
Теннис

Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне

Обновлено в 13:02
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Футбол

На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона

На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».
Обновлено в 12:41
Хоккей

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Обновлено в 15:31
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Футбол

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Обновлено в 14:11
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне

В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено в 13:54
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Футбол

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:33
Политика

Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма

Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 14:14
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