Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступаРоссийская газета 14:13
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети. В официальном сообщении пресс-службы говорится, что в общей сложности было удалено около двух тысяч файлов.
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«Вконтакте» изъяла из публичного доступа 2 тыс. обнародованных аудиосообщений пользователей
Rambler News Service13:58
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Футбол
Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»
Обновлено в 14:11
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Падение метеорита в США попало на видео
Национальная метеорологическая служба в Таллахасси зафиксировала метеорит над юго-восточной частью США в субботу около 23:52 по североамериканскому восточному времени.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский и Порошенко сохраняют позиции после обработки 95% протоколов
Согласно последней опубликованной информации, третье место сохраняет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,4%. Следом идут кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 11,59% и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 6,92%.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы
Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.
Обновлено в 13:52
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов
В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова
"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Технологии
ВКонтакте запустила сервис для майнинга
ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Энергетика
Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года
Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28