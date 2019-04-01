«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступаРоссийская газета 14:13

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети. В официальном сообщении пресс-службы говорится, что в общей сложности было удалено около двух тысяч файлов.

Авто Lamborghini отказалась от претензий к Aurus Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Армия и оружие Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Происшествия Падение метеорита в США попало на видео Национальная метеорологическая служба в Таллахасси зафиксировала метеорит над юго-восточной частью США в субботу около 23:52 по североамериканскому восточному времени.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

Политика Зеленский и Порошенко сохраняют позиции после обработки 95% протоколов Согласно последней опубликованной информации, третье место сохраняет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,4%. Следом идут кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 11,59% и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 6,92%.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.

Кино Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.

Авто Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.

Происшествия В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.

Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

Технологии ВКонтакте запустила сервис для майнинга ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.

Энергетика Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".