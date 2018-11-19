Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля.

Интернет Интернет Пользователи заявили о сбое в работе Facebook Messenger Пользователи Facebook Messenger из ряда стран столкнулись с проблемами в работе приложения.

Интернет Интернет В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.

Интернет Интернет Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.

Интернет Интернет «Яндекс» представил обновленную версию своей поисковой системы Компания «Яндекс» на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием «Андромеда», в которую вошли свыше тысячи различных улучшений и нововведений.

Интернет Интернет YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где теперь пользователи смогут бесплатно посмотреть популярные голливудские картины.

Интернет Интернет Кук назвал Google лучшей поисковой системой Глава Apple Тим Кук назвал поисковую систему Google лучшей в мире, несмотря на проблемы конфиденциальности, и выступил в защиту ее использования в устройствах корпорации.

Интернет Интернет Яндекс улучшил баннер 300x250 в мобильных приложениях Нововведение может быть полезно владельцам мобильных площадок, которые смогут расширить свою аудиторию и получить дополнительную прибыль.

Интернет Интернет Wi-Fi в Московском метро отмечает пятилетие розыгрышем призов МаксимаТелеком, оператор крупнейшей в Европе Wi-Fi сети MT_FREE, в честь пятилетия работы сервиса в Московском метро запускает розыгрыш призов «Wi-Fi раздает».

Интернет Интернет Google позволит оставлять комментарии к результатам в Поиске Google позволит оставлять комментарии к результатам в поиске.

Интернет Интернет В Китае началось концептуальное исследование 6G По имеющейся информации, эра 6G наступит не раньше 2030 года. Данная технология сможет передавать около 1 ТБ в секунду.

Интернет Интернет M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE На стороне провайдера M1Cloud архитектура сервиса выглядит так: базовые компоненты инфраструктуры от VMware — vSphere и NSX, на втором уровне — продукт vCloud Director с расширением CSE.

Интернет Интернет Megogo запустил в Белоруссии свой ТВ-сервис для телевизоров LG Приложение «LG Плюс каналы» появилось в апреле для российских абонентов Megogo. Летом заработала украинская версия сервиса.

Интернет Интернет В Google Play обнаружены поддельные криптовалютные кошельки Например, в конце октября текущего года эксперт нашел в Google Play сразу 29 банковских троянов, а в сентябре добился удаления шести фальшивых приложений, маскировавшихся под официальную продукцию банков и криптовалютных бирж.

Интернет Интернет В Яндекс.Дзене появилась функция отложенного постинга В Яндекс.Дзен добавили функцию отложенного постинга. Она реализована для всех видов материалов, в том числе нарративов.