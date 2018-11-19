Интернет

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать собственные данные
РИА Новости
10:40

Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля.
РИА Новости10:40

Подробнее о событии

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать собственные данные

РИА Новости10:40

Во «Вконтакте» появилась возможность скачать данные своего профиля

Коммерсантъ10:27

«ВКонтакте» разрешила всем пользователям скачивать собственные данные

РБК10:09

Россиянам разрешили скачать все данные о себе из «ВКонтакте»

Lenta.ru09:54

«ВКонтакте» в тестовом режиме начал выдавать архивы личных данных российских пользователей

Фонтанка.Ру09:52

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля в виде архива

ТАСС09:40

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать архив своих данных

Новая газета09:19
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Интернет

Пользователи заявили о сбое в работе Facebook Messenger

Пользователи Facebook Messenger из ряда стран столкнулись с проблемами в работе приложения.
Обновлено в 16:51
Интернет

В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей

Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.
Обновлено в 10:07
Интернет

Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах

Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.
Обновлено в 15:55
Интернет

«Яндекс» представил обновленную версию своей поисковой системы

Компания «Яндекс» на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием «Андромеда», в которую вошли свыше тысячи различных улучшений и нововведений.
Обновлено в 11:21
Интернет

YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы

На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где теперь пользователи смогут бесплатно посмотреть популярные голливудские картины.
Обновлено в 11:31
Интернет

Кук назвал Google лучшей поисковой системой

Глава Apple Тим Кук назвал поисковую систему Google лучшей в мире, несмотря на проблемы конфиденциальности, и выступил в защиту ее использования в устройствах корпорации.
Обновлено в 07:31
Интернет

Яндекс улучшил баннер 300x250 в мобильных приложениях

Нововведение может быть полезно владельцам мобильных площадок, которые смогут расширить свою аудиторию и получить дополнительную прибыль.
Обновлено в 08:05
Интернет

Wi-Fi в Московском метро отмечает пятилетие розыгрышем призов

МаксимаТелеком, оператор крупнейшей в Европе Wi-Fi сети MT_FREE, в честь пятилетия работы сервиса в Московском метро запускает розыгрыш призов «Wi-Fi раздает».
Обновлено в 03:41
Интернет

Google позволит оставлять комментарии к результатам в Поиске

Google позволит оставлять комментарии к результатам в поиске.
Обновлено в 02:35
Интернет

В Китае началось концептуальное исследование 6G

По имеющейся информации, эра 6G наступит не раньше 2030 года. Данная технология сможет передавать около 1 ТБ в секунду.
Обновлено в 06:22
Интернет

M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE

На стороне провайдера M1Cloud архитектура сервиса выглядит так: базовые компоненты инфраструктуры от VMware — vSphere и NSX, на втором уровне — продукт vCloud Director с расширением CSE.
Обновлено в 04:23
Интернет

Megogo запустил в Белоруссии свой ТВ-сервис для телевизоров LG

Приложение «LG Плюс каналы» появилось в апреле для российских абонентов Megogo. Летом заработала украинская версия сервиса.
Обновлено в 05:00
Интернет

В Google Play обнаружены поддельные криптовалютные кошельки

Например, в конце октября текущего года эксперт нашел в Google Play сразу 29 банковских троянов, а в сентябре добился удаления шести фальшивых приложений, маскировавшихся под официальную продукцию банков и криптовалютных бирж.
Обновлено в 11:10
Интернет

В Яндекс.Дзене появилась функция отложенного постинга

В Яндекс.Дзен добавили функцию отложенного постинга. Она реализована для всех видов материалов, в том числе нарративов.
Обновлено в 03:06
Интернет

Какие плагины нужны SEO-шнику: опрос 20+ специалистов

Опросили 20+ SEO-специалистов из разных компаний, какие плагины они используют в работе и для чего.
Обновлено в 07:48
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