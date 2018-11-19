Интернет
Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля.
РИА Новости10:40
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Интернет
Пользователи заявили о сбое в работе Facebook Messenger
Пользователи Facebook Messenger из ряда стран столкнулись с проблемами в работе приложения.
Обновлено в 16:51
Интернет
В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей
Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.
Обновлено в 10:07
Интернет
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.
Обновлено в 15:55
Интернет
«Яндекс» представил обновленную версию своей поисковой системы
Компания «Яндекс» на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием «Андромеда», в которую вошли свыше тысячи различных улучшений и нововведений.
Обновлено в 11:21
Интернет
YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы
На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где теперь пользователи смогут бесплатно посмотреть популярные голливудские картины.
Обновлено в 11:31
Интернет
Кук назвал Google лучшей поисковой системой
Глава Apple Тим Кук назвал поисковую систему Google лучшей в мире, несмотря на проблемы конфиденциальности, и выступил в защиту ее использования в устройствах корпорации.
Обновлено в 07:31
Интернет
Яндекс улучшил баннер 300x250 в мобильных приложениях
Нововведение может быть полезно владельцам мобильных площадок, которые смогут расширить свою аудиторию и получить дополнительную прибыль.
Обновлено в 08:05
Интернет
Wi-Fi в Московском метро отмечает пятилетие розыгрышем призов
МаксимаТелеком, оператор крупнейшей в Европе Wi-Fi сети MT_FREE, в честь пятилетия работы сервиса в Московском метро запускает розыгрыш призов «Wi-Fi раздает».
Обновлено в 03:41
Интернет
Google позволит оставлять комментарии к результатам в Поиске
Google позволит оставлять комментарии к результатам в поиске.
Обновлено в 02:35
Интернет
В Китае началось концептуальное исследование 6G
По имеющейся информации, эра 6G наступит не раньше 2030 года. Данная технология сможет передавать около 1 ТБ в секунду.
Обновлено в 06:22
Интернет
M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE
На стороне провайдера M1Cloud архитектура сервиса выглядит так: базовые компоненты инфраструктуры от VMware — vSphere и NSX, на втором уровне — продукт vCloud Director с расширением CSE.
Обновлено в 04:23
Интернет
Megogo запустил в Белоруссии свой ТВ-сервис для телевизоров LG
Приложение «LG Плюс каналы» появилось в апреле для российских абонентов Megogo. Летом заработала украинская версия сервиса.
Обновлено в 05:00
Интернет
В Google Play обнаружены поддельные криптовалютные кошельки
Например, в конце октября текущего года эксперт нашел в Google Play сразу 29 банковских троянов, а в сентябре добился удаления шести фальшивых приложений, маскировавшихся под официальную продукцию банков и криптовалютных бирж.
Обновлено в 11:10
Интернет
В Яндекс.Дзене появилась функция отложенного постинга
В Яндекс.Дзен добавили функцию отложенного постинга. Она реализована для всех видов материалов, в том числе нарративов.
Обновлено в 03:06
Интернет
Какие плагины нужны SEO-шнику: опрос 20+ специалистов
Опросили 20+ SEO-специалистов из разных компаний, какие плагины они используют в работе и для чего.
Обновлено в 07:48