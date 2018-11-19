Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные профиля
Соцсеть «ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные профиляREGNUM00:17
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили возможность скачивать данные своего профиля. Об этом на своей странице написал управляющий директор сервиса Андрей Рогозов. «Мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве», — отметил он.
REGNUM00:17
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«ВКонтакте» в тестовом режиме начал выдавать архивы личных данных российских пользователей
Фонтанка.Рувчера в 09:52
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Интернет
Instagram начнет удалять искусственно поставленные лайки и комментарии
Администрация Instagram решила бороться против специальных приложений, позволяющих автоматически оставлять комментарии, лайки, а также подписываться на другие учетные записи.
Обновлено в 02:07
Интернет
Вирус TrickBot воровал данные об уязвимостях Windows
Специалисты обнаружили, что новый вирус TrickBot крадет у пользователей не личную информацию, а данные об операционной системе — ее защищенности, наличии уязвимостей, версиях программного обеспечения и ошибках.
Обновлено в 01:50
Интернет
В работе Facebook Messenger зафиксирован сбой
Как сообщает сервис Downdetector, занимающийся анализом работы популярных интернет-ресурсов, в понедельник в работе приложения Facebook Messenger зафиксирован сбой.
Обновлено вчера в 22:38
Интернет
В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей
Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.
Обновлено в 01:38
Интернет
YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы
На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где теперь пользователи смогут бесплатно посмотреть популярные голливудские картины.
Обновлено в 01:41
Интернет
«Яндекс» представил обновленную версию своей поисковой системы
Компания «Яндекс» на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием «Андромеда», в которую вошли свыше тысячи различных улучшений и нововведений.
Обновлено вчера в 12:43
Интернет
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.
Обновлено вчера в 15:55
Интернет
Яндекс улучшил баннер 300x250 в мобильных приложениях
Нововведение может быть полезно владельцам мобильных площадок, которые смогут расширить свою аудиторию и получить дополнительную прибыль.
Обновлено вчера в 08:05
Интернет
Wi-Fi в Московском метро отмечает пятилетие розыгрышем призов
МаксимаТелеком, оператор крупнейшей в Европе Wi-Fi сети MT_FREE, в честь пятилетия работы сервиса в Московском метро запускает розыгрыш призов «Wi-Fi раздает».
Обновлено вчера в 03:41
Интернет
Кук назвал Google лучшей поисковой системой
Глава Apple Тим Кук назвал поисковую систему Google лучшей в мире, несмотря на проблемы конфиденциальности, и выступил в защиту ее использования в устройствах корпорации.
Обновлено вчера в 07:31
Интернет
Интернет-портал Sci-Hub запрещен как пиратский
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжает активно бороться с пиратским контентом в Интернете, это видно по ежемесячным отчетам.
Обновлено в 01:52
Интернет
В Google Play обнаружены поддельные криптовалютные кошельки
Например, в конце октября текущего года эксперт нашел в Google Play сразу 29 банковских троянов, а в сентябре добился удаления шести фальшивых приложений, маскировавшихся под официальную продукцию банков и криптовалютных бирж.
Обновлено вчера в 11:10
Интернет
Google позволит оставлять комментарии к результатам в Поиске
Google позволит оставлять комментарии к результатам в поиске.
Обновлено вчера в 02:35
Интернет
В Китае началось концептуальное исследование 6G
По имеющейся информации, эра 6G наступит не раньше 2030 года. Данная технология сможет передавать около 1 ТБ в секунду.
Обновлено вчера в 06:22
Интернет
Какие плагины нужны SEO-шнику: опрос 20+ специалистов
Опросили 20+ SEO-специалистов из разных компаний, какие плагины они используют в работе и для чего.
Обновлено вчера в 07:48