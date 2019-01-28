Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записиРБК 09:35
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию. Как сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов, речь идет об архивации публикаций. По словам Рогозова, таким образом пользователи смогут скрыть со своей страницы неактуальные записи по отдельности или за выбранный период.
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Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Авто
Renault показал салон нового Clio
Представители компании отмечают, что порядка 70% времени при работе над пятым поколением Clio было потрачено именно на интерьер.
Обновлено в 09:37
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Авто
Китайский пикап JAC T6 привезут в Россию
Китайский пикап с рамной конструкцией и 2-рядной кабиной получит два варианта двигателей –2-литровый агрегат на 177 лошадиных сил или мотор аналогичного объема, но с отдачей всего в 136 «сил».
Обновлено в 08:14
Происшествия
Подозреваемый в хищении картины Куинджи задержан
Известно, что в декабре прошлого года подозреваемый в хищении картины задерживался столичной полицией за хранение наркотиков.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой
Российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 07:37
Наука
В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель
Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.
Обновлено в 07:45
Авто
В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей
Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
Обновлено в 07:05
Экономика
«Туполев» анонсировал первый полет сверхзвукового бизнес-джета
Первый полет сверхзвукового бизнес-джета запланирован на 2027 год.
Обновлено в 09:48
Авто
Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:18
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.
Обновлено в 06:58
Энергетика
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков
Силовики открыли ответный огонь. Вскоре после нападения в республике был введен план "Сирена" и "Крепость".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Россияне не пострадали в результате торнадо на Кубе
Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате обрушившегося на Кубу торнадо, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Общество
«Сбербанк Онлайн» попал в реестр ОРИ
«В обновленном списке ОРИ как обычно много форумов, региональных СМИ, небольших порталов, но появились и весьма интересные записи — такие, как сервис онлайн-карт 2gis или приложения Сбербанка», - говорят в «Роскомсвободе».
Обновлено в 08:00
Авто
SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
В 1973-м окончил факультет журналистики МГУ, а через шесть лет стал кандидатом филологическим наук.
Обновлено в 05:17
Транспорт
«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года
Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Технологии
Роскомнадзор разблокировал около 19 тысяч IP-адресов
Роскомнадзор осуществил разблокировку трех подсетей средних провайдеров хостинга, включающих в себя почти 19 тысяч IP-адресов.
Обновлено в 08:45
Общество
Бывшая жена Задорнова подала в суд на Первый канал
Обновлено в 08:46
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Общество
С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам
Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента).
Обновлено в 02:48
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи
Обновлено в 09:56
Общество
Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах
Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
Обновлено в 08:24